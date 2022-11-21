(Ульдякова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Ульдякова) Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Ульдякова) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Ульдякова) Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич
Смерть
Неизвестно