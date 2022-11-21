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(Ульдякова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Ульдякова) Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Ульдякова) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Ульдякова) Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Ульдяков Семен Савельевич

Смерть
Неизвестно

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