Ульдяков Семен Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Ульдяков Савелий Фёдорович
Мать: Матрена Ильинична
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
1842