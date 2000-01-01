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Ульдяков Семен Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ульдяков Савелий Фёдорович

Мать: Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
1842
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