Добрынина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина Евдокия Васильевна

Добрынина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1675

Муж: Добрынин Василий Клементьевич

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Добрынин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709

Сын: Добрынин Логвин Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709

Сын: Добрынин Аникей Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.