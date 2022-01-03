Добрынина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1675
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Добрынин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709
Сын: Добрынин Логвин Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709
Сын: Добрынин Аникей Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Добрынин Василий Клементьевич
Смерть
Неизвестно