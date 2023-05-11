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Добрынин Василий Клементьевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Добрынин Клементий Евтифьевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Добрынин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709

Сын: Добрынин Логвин Васильевич

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709

Сын: Добрынин Аникей Васильевич

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1675

Жена: Добрынина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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