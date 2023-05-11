Добрынин Василий Клементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Добрынин Клементий Евтифьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Добрынин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709
Сын: Добрынин Логвин Васильевич
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1709
Сын: Добрынин Аникей Васильевич
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
До 1675
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно