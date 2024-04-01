Охрименко (Исаенко) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Исаенко) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1918

Муж: Охрименко Николай Иванович

Херсонской губернии Елисаветградского уезда Алексеевской волости деревни богодаровки крестьянская дочь 21 год
Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Охрименко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Охрименко) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1922

Сын: Охрименко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: (Охрименко) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович

Выд 330794 от 16 августа 1937
Смерть
Неизвестно

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