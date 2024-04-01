Охрименко (Исаенко) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1918
Херсонской губернии Елисаветградского уезда Алексеевской волости деревни богодаровки крестьянская дочь 21 год
Рождение ребёнка
03.12.1918
Сын: Охрименко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Охрименко) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1922
Сын: Охрименко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: (Охрименко) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Охрименко Николай Иванович
Выд 330794 от 16 августа 1937
Смерть
Неизвестно