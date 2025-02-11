Лешин Косма Каллистратов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Косма Каллистратов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Лешин Каллистрат Максимов19.09.1850 г.р.
Мать
Лешина Екатерина ЕфремоваДо 1854 г.р.
Супруги
Лешина Устинья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Лешин Сергей Кузьмич29.09.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лешин Каллистрат Максимов

Мать: Лешина Екатерина Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1889

Сын: Лешин Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Лешина Устинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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