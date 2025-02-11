Лешин Косма Каллистратов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЛешин Каллистрат Максимов19.09.1850 г.р.
МатьЛешина Екатерина ЕфремоваДо 1854 г.р.
Супруги
Лешина Устинья ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Лешин Сергей Кузьмич29.09.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1889
Сын: Лешин Сергей Кузьмич
Мать ребёнка: Лешина Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно