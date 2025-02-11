Лешин Каллистрат Максимов
мужской, родился 19.09.1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Максим Филипов1812 г.р.
МатьЛешина Татьяна Васильева1815 г.р.
Дети
Лешин Платон Каллистратов13.11.1872 г.р.
Лешин Косма КаллистратовНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850
Отец: Лешин Максим Филипов
Мать: Лешина Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Ефремова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Лешин Платон Каллистратов
Мать ребёнка: Лешина Екатерина Ефремова
Смерть
Неизвестно