Лешин Каллистрат Максимов 19.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Каллистрат Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.09.1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Максим Филипов1812 г.р.
Мать
Лешина Татьяна Васильева1815 г.р.
Дети
Лешин Платон Каллистратов13.11.1872 г.р.
Лешин Косма КаллистратовНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850

Отец: Лешин Максим Филипов

Мать: Лешина Татьяна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешин Косма Каллистратов

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Ефремова

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Лешин Платон Каллистратов

Мать ребёнка: Лешина Екатерина Ефремова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.