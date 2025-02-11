Мякишев Иван Федорович 29.05.1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Мякишев Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.05.1933, п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

умер 21.07.2003, Сызрань, Сызрань, Самарская область

Отец
Мякишев Федор Андреевич30.01.1906 г.р.
Мать
Мякишева (Паклина) Федосья Семеновна29.05.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933

Отец: Мякишев Федор Андреевич

Мать: Мякишева (Паклина) Федосья Семеновна

п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
31.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева (Зимина) Анна Михайловна

п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева (Зимина) Анна Михайловна

п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева (Зимина) Анна Михайловна

п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякишева (Зимина) Анна Михайловна

п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область

Смерть
21.07.2003
Сызрань, Сызрань, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область

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