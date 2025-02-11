Мякишев Иван Федорович
мужской, родился 29.05.1933, п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
умер 21.07.2003, Сызрань, Сызрань, Самарская область
ОтецМякишев Федор Андреевич30.01.1906 г.р.
МатьМякишева (Паклина) Федосья Семеновна29.05.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933
п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1957
п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1960
п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1965
п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1974
п. Клин, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
21.07.2003
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область