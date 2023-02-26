Тихон Алексеев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1894
Жена: Акилина Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895
Дочь: София Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Тимофеева
Рождение ребёнка
27.08.1899
Дочь: Марфа Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Тимофеева
Смерть
Неизвестно