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Тихон Алексеев

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.05.1894

Жена: Акилина Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: София Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1899

Дочь: Марфа Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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