Ефросинья Кирилова
Место рождениясельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Дата рождения27.09.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1816
Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)
Мать: не указана
сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Смерть
Неизвестно