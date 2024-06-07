Ефросинья Кирилова 27.09.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефросинья Кирилова

Место рождения

сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область

Дата рождения

27.09.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 или 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1816

Отец: Кирила Филатов (Феофилактов)

Мать: не указана

сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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