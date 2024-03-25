Александрова ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александрова Иван
Рождение ребёнка
12.05.2018
Сын: Александров артем иванович
Отец ребёнка: Александрова Иван
Рождение ребёнка
10.06.2020
Сын: Александров данил иванович
Отец ребёнка: Александрова Иван
Рождение ребёнка
04.12.2023
Дочь: Александрова дарья ивановна
Отец ребёнка: Александрова Иван