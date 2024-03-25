Александрова ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александрова Иван

Рождение ребёнка
12.05.2018

Сын: Александров артем иванович

Отец ребёнка: Александрова Иван

Рождение ребёнка
10.06.2020

Сын: Александров данил иванович

Отец ребёнка: Александрова Иван

Рождение ребёнка
04.12.2023

Дочь: Александрова дарья ивановна

Отец ребёнка: Александрова Иван

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