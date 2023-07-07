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Константинов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Василий Афанасьевич

Мать: Константинова Акулина Афанасьевна

Бракосочетание
1897

Жена: Константинова Екатерина Александровна

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1899 ст.

Сын: Константинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Константинов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.

Дочь: Корнева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Дочь: Палибина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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