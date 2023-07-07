Константинов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
26.09.1899 ст.
Сын: Константинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Константинов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.
Дочь: Корнева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Дочь: Палибина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Константинова Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно