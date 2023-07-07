Константинова (Каблукова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Каблукова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Каблуков Александр Петрович

Мать: Каблукова Ольга Александровна

Бракосочетание
1897

Муж: Константинов Александр Васильевич

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1899 ст.

Сын: Константинов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Константинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.

Дочь: Корнева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Дочь: Палибина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич

Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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