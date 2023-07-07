Константинова (Каблукова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
26.09.1899 ст.
Сын: Константинов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Константинов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1902 ст.
Дочь: Корнева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Дочь: Палибина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Константинов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург