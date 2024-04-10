Иванов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1882 г.р.
1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прибегайлова (Иванова) Елена (Лёля)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Иванова) Евгения Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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