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Семенов Александр Павлович

Место рождения

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Семенов Павел Федорович

Мать: Семенова Мария Егоровна

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
26.01.1896 ст.

Жена: Семенова Евдокия Алексеевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №84, стр. 98.
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Семенов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3046, стр. 613.
Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Семенов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна

Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №105, стр. 91.
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Семенов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3995, стр. 33.
Смерть
Неизвестно
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