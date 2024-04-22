Семенов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Семенов Павел Федорович
Мать: Семенова Мария Егоровна
Бракосочетание
26.01.1896 ст.
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №84, стр. 98.
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Семенов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3046, стр. 613.
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Семенов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №105, стр. 91.
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Семенов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Алексеевна
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3995, стр. 33.
Смерть
Неизвестно