Терентьева Анна Тереньтевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1912
Отец: Яковлев Терентий
Мать: Исаева Дарья
Рождение ребёнка
25.08.1940
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Петрова Галина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
21.09.1946
Дочь: Петрова Нина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
11.11.1949
Дочь: Лоскутова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
27.02.1952
Дочь: Петрова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Иванова Алевтина Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич
Смерть
Неизвестно