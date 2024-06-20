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Терентьева Анна Тереньтевна

Место рождения

Сятры Передние, Акулевская волость, Чебоксарский уезд

Дата рождения

24.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1912

Отец: Яковлев Терентий

Мать: Исаева Дарья

Сятры Передние, Акулевская волость, Чебоксарский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1940

Сын: Петров Василий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Петрова Галина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Сятры Передние, Акулевская волость, Чебоксарский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1946

Дочь: Петрова Нина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.11.1949

Дочь: Лоскутова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1952

Дочь: Петрова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Иванова Алевтина Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Яковливич

Смерть
Неизвестно

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