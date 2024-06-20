Петров Василий Петрович 25.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Василий Петрович

Место рождения

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

25.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940

Отец: Иванов Петр Яковливич

Мать: Терентьева Анна Тереньтевна

Толиково, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Бикшаева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикшаева Вера

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Петрова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Бикшаева Вера

Смерть
Неизвестно

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