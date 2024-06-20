Петров Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1940
Отец: Иванов Петр Яковливич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Бикшаева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикшаева Вера
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Петрова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Бикшаева Вера
Смерть
Неизвестно