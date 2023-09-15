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Шеромов Павел Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шеромов Ефим Кириллович

Мать: Шеромова Марфа

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Павловна

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шеромов Гаврил Павлович

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пестелиния Павловна

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пестелиния Павловна

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шеромов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шеромов Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеромова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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