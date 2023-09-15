Шеромов Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шеромов Ефим Кириллович
Мать: Шеромова Марфа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Павловна
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пестелиния Павловна
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пестелиния Павловна
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шеромов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шеромов Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Шеромова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно