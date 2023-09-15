Шеромова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Павловна

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шеромов Гаврил Павлович

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пестелиния Павловна

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пестелиния Павловна

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шеромов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шеромов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеромов Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно
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