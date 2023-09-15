Шеромова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Павловна
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пестелиния Павловна
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пестелиния Павловна
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шеромов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шеромов Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Шеромов Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно