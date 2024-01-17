Кулик (Загней) Мария Акиловна
Место рождения
Дата рождения01.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894
Бракосочетание
18.05.1914
Муж: Загней Павел Никитич
Рождение ребёнка
17.07.1917
Дочь: Загней Наталия Павловна
Отец ребёнка: Загней Павел Никитич
Рождение ребёнка
05.10.1918
Сын: Загней Петр Павлович
Отец ребёнка: Загней Павел Никитич
Рождение ребёнка
16.09.1920
Отец ребёнка: Загней Павел Никитич
Рождение ребёнка
07.07.1922
Дочь: Загней Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Загней Павел Никитич
Смерть
Неизвестно