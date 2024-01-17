Кулик (Загней) Мария Акиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Загней) Мария Акиловна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894

Отец: Кулик Акила Степанович

Мать: Кулик (Кошель) Феврония Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1914

Муж: Загней Павел Никитич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
17.07.1917

Дочь: Загней Наталия Павловна

Отец ребёнка: Загней Павел Никитич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Загней Петр Павлович

Отец ребёнка: Загней Павел Никитич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
16.09.1920

Сын: Загней Михаил Павлович

Отец ребёнка: Загней Павел Никитич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
07.07.1922

Дочь: Загней Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Загней Павел Никитич

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
Неизвестно

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