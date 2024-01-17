Загней Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения14.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892
Отец: Загней Никита Тимофеевич
Мать: Загней Татьяна Ивановна
Бракосочетание
18.05.1914
Рождение ребёнка
17.07.1917
Дочь: Загней Наталия Павловна
Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна
Рождение ребёнка
05.10.1918
Сын: Загней Петр Павлович
Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна
Рождение ребёнка
16.09.1920
Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна
Рождение ребёнка
07.07.1922
Дочь: Загней Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна
Смерть
Неизвестно