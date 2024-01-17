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Загней Павел Никитич

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ

Дата рождения

14.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892

Отец: Загней Никита Тимофеевич

Мать: Загней Татьяна Ивановна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Бракосочетание
18.05.1914

Жена: Кулик (Загней) Мария Акиловна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
17.07.1917

Дочь: Загней Наталия Павловна

Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Загней Петр Павлович

Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
16.09.1920

Сын: Загней Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Рождение ребёнка
07.07.1922

Дочь: Загней Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Кулик (Загней) Мария Акиловна

Кагарлыки, Нежинский район, Нежинский округ
Смерть
Неизвестно

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