Кулик (Кошель) Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Кошель) Феврония Васильевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
29.01.1884

Муж: Кулик Акила Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1887

Дочь: Дашко Христина Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Кулик Семен Акилович

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1892

Дочь: Кулик Параскева Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Кулик Мария Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1897

Сын: Кулик Павел Акилович

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Кулик Яков Акилович

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Кулик Захарий Акилович

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1902

Дочь: Кулик Дарья Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Дочь: Кулик Феодора Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Сын: Кулик Федор Акилович

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: Кулик Евдокия Акиловна

Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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