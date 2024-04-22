Кулик (Кошель) Феврония Васильевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
29.01.1884
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1887
Дочь: Дашко Христина Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Кулик Семен Акилович
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
13.10.1892
Дочь: Кулик Параскева Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Кулик Мария Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
15.01.1897
Сын: Кулик Павел Акилович
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Кулик Яков Акилович
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1900
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1902
Дочь: Кулик Дарья Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1903
Дочь: Кулик Феодора Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1903
Сын: Кулик Федор Акилович
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: Кулик Евдокия Акиловна
Отец ребёнка: Кулик Акила Степанович
Смерть
Неизвестно