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Кулик Семен Акилович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

03.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890

Отец: Кулик Акила Степанович

Мать: Кулик Феврония Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Кулик Васса Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Дочь: Кулик Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1915

Сын: Кулик Андрей Семенович

Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Кулик Анна Семеновна

Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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