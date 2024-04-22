Кулик Семен Акилович
Место рождения
Дата рождения03.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890
Отец: Кулик Акила Степанович
Бракосочетание
08.01.1912
Жена: Кулик Васса Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1913
Дочь: Кулик Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1915
Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Кулик Анна Семеновна
Мать ребёнка: Кулик Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно