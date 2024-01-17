Кулик (Василенко) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Василенко) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1890

Отец: Василенко Иван Степанович

Мать: Василенко Евдокия Радионовна

Бракосочетание
08.01.1912

Муж: Кулик Семен Акилович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Дочь: Кулик Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1915

Сын: Кулик Андрей Семенович

Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Кулик Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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