Кулик (Василенко) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1890
Бракосочетание
08.01.1912
Муж: Кулик Семен Акилович
Рождение ребёнка
18.01.1913
Дочь: Кулик Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович
Рождение ребёнка
16.10.1915
Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Кулик Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кулик Семен Акилович
Смерть
Неизвестно