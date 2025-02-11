Пётр Данилов
мужской, родился 1777, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1829, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДанила Васильев1758 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Алексей Петров1802 г.р.
Крючков Степан Петров1810 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Данила Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1829