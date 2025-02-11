Пётр Данилов 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1777, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1829, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Данила Васильев1758 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Алексей Петров1802 г.р.
Крючков Степан Петров1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Данила Васильев

Мать: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Крючков Степан Петров

Мать ребёнка: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1829
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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