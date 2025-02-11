Василий Петров
мужской, родился 1812, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПётр Данилов1777 г.р.
Супруги
Ефросинья Наумова1812 г.р.
Дети
Михаил Васильев1834 г.р.
Крючков Никита Васильев1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Пётр Данилов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Наумова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Ефросинья Наумова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ефросинья Наумова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Арина Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Наумова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно