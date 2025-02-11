Василий Петров 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Пётр Данилов1777 г.р.
Супруги
Ефросинья Наумова1812 г.р.
Дети
Михаил Васильев1834 г.р.
Крючков Никита Васильев1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пётр Данилов

Мать: ?

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Наумова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Наумова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Крючков Никита Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Наумова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Арина Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Наумова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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