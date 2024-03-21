Щукина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щукина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Щукина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Щукин Иван Иванович

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щукин Павел Иванович

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Щукина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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