Щукин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Щукина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Щукина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Щукин Иван Иванович
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Щукин Павел Иванович
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Щукина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно