Щукин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щукина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Щукина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Щукин Иван Иванович

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щукин Павел Иванович

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Щукина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Щукина Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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