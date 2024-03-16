Кастрикина Наталия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКастрикина Наталия Сидоровна

Кастрикина Наталия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кастрикин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кастрикина Арина Ивановна

Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
20.10.1811

Сын: Кастрикин Аверьян Иванович

Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кастрикин Казьма Иванович

Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич

Бракосочетание
1819 ст.

Муж: Кастрикин Иван Сергеевич

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.