Кастрикина Наталия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кастрикина Арина Ивановна
Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.10.1811
Сын: Кастрикин Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кастрикин Казьма Иванович
Отец ребёнка: Кастрикин Иван Сергеевич
Бракосочетание
1819 ст.
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно