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Матвиевский Максим Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Матвиевский Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Матвиевский Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1838
Причина смерти: пропал без вести
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