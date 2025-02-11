Илья Ефимов
мужской, родился 20.07.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.08.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЮртаев Ефим Петров1836 г.р.
МатьЮртаева Анна Павлова / Анисья Павлова1837 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.08.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область