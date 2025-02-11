Илья Ефимов 20.07.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.07.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.08.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Юртаев Ефим Петров1836 г.р.
Мать
Юртаева Анна Павлова / Анисья Павлова1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Юртаев Ефим Петров

Мать: Юртаева Анна Павлова / Анисья Павлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.08.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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