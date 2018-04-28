Копылова Серафима Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Серафима Семеновна

Место рождения

Вершина Долосун

Дата рождения

22.09.1930

Дата смерти

28.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930

Отец: Прасолов Семен

Мать: Прасолова Мария Алексеевна

Вершина Долосун
Рождение ребёнка
29.06.1954

Дочь: Мезенцева Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.12.1956

Дочь: Михайлова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Радевич Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
28.04.2018
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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