Копылова Серафима Семеновна
Место рожденияВершина Долосун
Дата рождения22.09.1930
Дата смерти28.04.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930
Отец: Прасолов Семен
Вершина Долосун
Рождение ребёнка
29.06.1954
Дочь: Мезенцева Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
17.12.1956
Дочь: Михайлова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Радевич Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Копылов Анатолий Филиппович
Смерть
28.04.2018