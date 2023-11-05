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Копылов Анатолий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Филипп

Мать: Копылов Пелагея

Рождение ребёнка
29.06.1954

Дочь: Мезенцева Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.12.1956

Дочь: Михайлова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Радевич Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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