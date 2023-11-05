Копылов Анатолий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Филипп
Мать: Копылов Пелагея
Рождение ребёнка
29.06.1954
Дочь: Мезенцева Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1956
Дочь: Михайлова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Радевич Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Копылова Серафима Семеновна
Смерть
Неизвестно