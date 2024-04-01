Федотов Стефан Казак Выс. Камышловского Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Стефан Казак Выс. Камышловского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1841

Отец: Федотов Федор Казак Р.Камышлова Дмитриев

Мать: Федотова Анна Захарова

Рождение ребёнка
20.03.1873

Сын: Федотов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
16.04.1874

Сын: Федотов Иван Казак Выс. Камышловского Стефанов

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
?.06.1875

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
21.11.1877

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Анна Степановна

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Максим Стефанов

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломония Стефанова

Мать ребёнка: Федотова Анна Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анна Романова

Смерть
Неизвестно
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