Федотов Стефан Казак Выс. Камышловского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1841
Рождение ребёнка
20.03.1873
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
16.04.1874
Сын: Федотов Иван Казак Выс. Камышловского Стефанов
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
?.06.1875
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
21.11.1877
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Анна Степановна
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломония Стефанова
Мать ребёнка: Федотова Анна Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Анна Романова
Смерть
Неизвестно