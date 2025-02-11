Паляев Василий Яковлев 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Паляев Василий Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена1811 г.р.
Отец
Паляев Яков Дмитриев1812 г.р.
Супруги
Анастасия Емельянова1829 г.р.
Дети
(Паляева) Прасковья Васильева1854 г.р.
Паляев Иван Васильев Дорофеевка1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Паляев Яков Дмитриев

Мать: Елена

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Емельянова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

99

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Паляева) Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Паляев Иван Васильев Дорофеевка

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1858

Сын: Паляев Герасим Васильев Дорофеевка

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.03.1871

Дочь: (Паляева) Дарья Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Емельянова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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