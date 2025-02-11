Паляев Василий Яковлев
мужской, родился 1832, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена1811 г.р.
ОтецПаляев Яков Дмитриев1812 г.р.
Супруги
Анастасия Емельянова1829 г.р.
Дети
(Паляева) Прасковья Васильева1854 г.р.
Паляев Иван Васильев Дорофеевка1857 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Паляев Яков Дмитриев
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Емельянова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Паляева) Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Паляев Иван Васильев Дорофеевка
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Паляев Герасим Васильев Дорофеевка
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
16.03.1871
Дочь: (Паляева) Дарья Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Емельянова
Смерть
Неизвестно