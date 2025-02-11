Анастасия Емельянова
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
Супруги
Паляев Василий Яковлев1832 г.р.
Дети
(Паляева) Прасковья Васильева1854 г.р.
Паляев Иван Васильев Дорофеевка1857 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Паляева) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Паляев Иван Васильев Дорофеевка
Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Паляев Герасим Васильев Дорофеевка
Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
16.03.1871
Дочь: (Паляева) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно