Анастасия Емельянова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Паляев Василий Яковлев1832 г.р.
Дети
(Паляева) Прасковья Васильева1854 г.р.
Паляев Иван Васильев Дорофеевка1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паляев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Паляева) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Паляев Иван Васильев Дорофеевка

Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Паляев Герасим Васильев Дорофеевка

Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

84

Рождение ребёнка
16.03.1871

Дочь: (Паляева) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Паляев Василий Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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