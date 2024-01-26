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Качалова Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Александр Федорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Качалов Иван Александрович

Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Качалов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Качалов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Качалов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Качалов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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