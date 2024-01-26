Качалова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Качалов Иван Александрович
Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Качалов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Качалов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Качалов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Качалов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Качалов Александр Федорович
Смерть
Неизвестно