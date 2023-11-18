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Качалов Александр Федорович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Качалов Федор Андреевич

Мать: Качалова Варвара Степановна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Качалов Иван Александрович

Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Качалов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Качалов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Качалов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Качалов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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