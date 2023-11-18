Качалов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Качалов Иван Александрович
Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Качалов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Качалов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Качалов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Качалов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Качалова Наталья Григорьевна
Смерть
Неизвестно