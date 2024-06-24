Захаров Наум Трифонович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Захаров Трифон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Захарова) Марья Наумовна
Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Захарова) Анилина Наумовна
Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно