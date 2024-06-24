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Захаров Наум Трифонович

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Захаров Трифон Иванович

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Борщева) Василиса Карповна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Захарова) Марья Наумовна

Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Захаров Дмитрий Наумович

Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Захарова) Анилина Наумовна

Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Захаров Иван (Не Точно) (Не Точно) Наумович

Мать ребёнка: Захарова (Борщева) Василиса Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Захаров Данила Наумович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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