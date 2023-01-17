Захарова (Борщева) Василиса Карповна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марья Наумовна
Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анилина Наумовна
Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно