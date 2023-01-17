Захарова (Борщева) Василиса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Борщева) Василиса Карповна

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марья Наумовна

Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Захаров Дмитрий Наумович

Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анилина Наумовна

Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Захаров Иван(не Наумович

Отец ребёнка: Захаров Наум Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Наум Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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