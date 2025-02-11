Нуяксов Николай Антонович
мужской, родился 1870, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1909
ОтецНуяксов Антон ОнисимовичНеизвестно г.р.
Дети
Нуяксов Федор Николаевич07.07.1908 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Нуяксов Антон Онисимович
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1908
Мать ребёнка: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1909