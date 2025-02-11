Нуяксов Николай Антонович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуяксов Николай Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1870, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1909

Отец
Нуяксов Антон ОнисимовичНеизвестно г.р.
Дети
Нуяксов Федор Николаевич07.07.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Нуяксов Антон Онисимович

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1890

Жена: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Нуяксов Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1909

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