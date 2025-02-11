Нуяксов Федор Николаевич
мужской, родился 07.07.1908, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 18.12.1909, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: Нуяксов Николай Антонович
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.12.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область