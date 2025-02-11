Нуяксов Федор Николаевич 07.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Нуяксов Федор Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.07.1908, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 18.12.1909, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Нуяксов Николай Антонович1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Нуяксов Николай Антонович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
18.12.1909
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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