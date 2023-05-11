Абрамов Герасим Евгеньевич
Место рожденияТульская губерния, Епифанский уезд, деревня Бегичево (Починки тож)
Дата рождения1888
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Абрамов Евгения Павлов
Тульская губерния, Епифанский уезд, деревня Бегичево (Починки тож)
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Сын: Абрамов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Зоя Герасимовна
Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Семеновна
Смерть
1956