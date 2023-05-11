Абрамов Герасим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Герасим Евгеньевич

Место рождения

Тульская губерния, Епифанский уезд, деревня Бегичево (Починки тож)

Дата рождения

1888

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Абрамов Евгения Павлов

Мать: Абрамова Наталья Федотова

Тульская губерния, Епифанский уезд, деревня Бегичево (Починки тож)
Бракосочетание
1919

Жена: Абрамова Пелагея Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Абрамов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Зоя Герасимовна

Мать ребёнка: Абрамова Пелагея Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1956
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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