(Klėmanienė) Marta
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти06.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klėmanas Jonas
Sodeliai, Tauragė
Рождение ребёнка
15.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klėmanas Jonas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Klėmanas Jonas
Смерть
06.05.2002
Lietuva
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург