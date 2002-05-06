(Klėmanienė) Marta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Klėmanienė) Marta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

06.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klėmanas Jonas

Sodeliai, Tauragė
Рождение ребёнка
15.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klėmanas Jonas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Klėmanas Jonas

Смерть
06.05.2002
Lietuva
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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