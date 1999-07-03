Klėmanas Jonas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKlėmanas Jonas

Klėmanas Jonas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1926

Дата смерти

03.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926

Отец: Klėmanas Augustas

Мать: Klėmanienė Ana

Рождение ребёнка
21.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marta

Sodeliai, Tauragė
Рождение ребёнка
15.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Marta

Смерть
03.07.1999
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close