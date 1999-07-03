Klėmanas Jonas
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1926
Дата смерти03.07.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926
Отец: Klėmanas Augustas
Мать: Klėmanienė Ana
Рождение ребёнка
21.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marta
Sodeliai, Tauragė
Рождение ребёнка
15.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Marta
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Marta
Смерть
03.07.1999
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург