Нешта (Потапенко) Мария Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешта (Потапенко) Мария Никаноровна

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Потапенко Федор

Мать: Надежда

Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нешта Петр Семенович

Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нешта Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешта Владимир Семенович

Смерть
Неизвестно
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