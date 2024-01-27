Нешта (Потапенко) Мария Никаноровна
Место рожденияБрянская область
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Потапенко Федор
Мать: Надежда
Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нешта Петр Семенович
Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нешта Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович
Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нешта Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно