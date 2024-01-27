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Нешта Владимир Семенович

Место рождения

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Нешта Семен Тихонович

Мать: Нешта Мария Федоровна

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нешта Петр Семенович

Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нешта Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна

Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешта Мария Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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