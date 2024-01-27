Нешта Владимир Семенович
Место рожденияСтавропольский край, Курской район, с.Соломенское
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Нешта Семен Тихонович
Мать: Нешта Мария Федоровна
Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
12.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нешта Петр Семенович
Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нешта Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна
Ставропольский край, Курской район, с.Соломенское
Рождение ребёнка
08.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нешта Мария Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нешта Мария Никаноровна
Смерть
Неизвестно