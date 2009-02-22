Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти22.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Отец: Куперман Иосиф Моисеевич
Мать: Куперман Клара
Рождение ребёнка
16.10.1948
Дочь: Григорова Элионора Марковна
Отец ребёнка: Яновский Марк Абрамович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Морозова Людмила Марковна
Отец ребёнка: Яновский Марк Абрамович
Смерть
22.02.2009