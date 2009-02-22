Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна

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Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

22.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Куперман Иосиф Моисеевич

Мать: Куперман Клара

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.10.1948

Дочь: Григорова Элионора Марковна

Отец ребёнка: Яновский Марк Абрамович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Морозова Людмила Марковна

Отец ребёнка: Яновский Марк Абрамович

Смерть
22.02.2009
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