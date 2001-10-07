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Яновский Марк Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1925

Дата смерти

07.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1925

Отец: Яновский Абрам Соломонович

Мать: Яновская (Трахтенберг) Эсфирь Марковна

Рождение ребёнка
16.10.1948

Дочь: Григорова (Яновская) Элионора (Элеонора) Марковна

Мать ребёнка: Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Морозова (Яновская) Людмила Марковна

Мать ребёнка: Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна

Смерть
07.10.2001

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