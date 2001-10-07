Яновский Марк Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1925
Дата смерти07.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1925
Рождение ребёнка
16.10.1948
Дочь: Григорова (Яновская) Элионора (Элеонора) Марковна
Мать ребёнка: Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Морозова (Яновская) Людмила Марковна
Мать ребёнка: Яновская (Куперман) Луиза Иосифовна
Смерть
07.10.2001