Шмакова (Зворыгина) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Зворыгина) Екатерина Анисимовна

Место рождения

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.11.1850 ст.

Дата смерти

28.07.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1850 ст.

Отец: Зворыгин Анисим Ефимович

Мать: Зворыгина Екатерина Макаровна

Фомы Сухих, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
26.11.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Кленовской волости починка Фомы Сухих, казенного крестьянина из русских Прокопия Николаева Зворыгина дочь, девица Иустина
Бракосочетание
05.05.1874 ст.

Муж: Шмаков Пётр Григорьевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.

Сын: Шмаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Шмаков Пётр Григорьевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Шмакова Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Шмаков Пётр Григорьевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.07.1902 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Похороны
31.07.1902 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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