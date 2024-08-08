Шмакова (Зворыгина) Екатерина Анисимовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1850 ст.
Дата смерти28.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1850 ст.
Крещение
26.11.1850 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: Кленовской волости починка Фомы Сухих, казенного крестьянина из русских Прокопия Николаева Зворыгина дочь, девица Иустина
Бракосочетание
05.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.
Сын: Шмаков Иван Петрович
Отец ребёнка: Шмаков Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Шмакова Ефросиния Петровна
Отец ребёнка: Шмаков Пётр Григорьевич
Смерть
28.07.1902 ст.
Похороны
31.07.1902 ст.